Энергетики вернули свет еще более 2,3 тыс. семей на Донбассе – ДТЭК

По информации главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, ночью и утром враг продолжал обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области. 26-го и 27 октября аварийно-ремонтные бригады провели ремонт разрушенных из-за боевых действий электросетей в трех населенных пунктах Донецкой области.

"Пока без света – 79 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.



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