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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет еще более 2,3 тыс. семей на Донбассе – ДТЭК

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Пока без света 79 населенных пунктов
Пока без света – 79 населенных пунктов
Фото: dtek-dem.com.ua

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 2300 домохозяйств в трех населенных пунктах Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

По информации главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, ночью и утром враг продолжал обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области. 26-го и 27 октября аварийно-ремонтные бригады провели ремонт разрушенных из-за боевых действий электросетей в трех населенных пунктах Донецкой области.
"Пока без света – 79 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.

Теги: энергетика, ДТЭК, ремонт, обстрелы, война России против Украины, энергосистема
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