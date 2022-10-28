Энергетики вернули свет еще более 2,3 тыс. семей на Донбассе – ДТЭК

По информации главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, ночью и утром враг продолжал обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области. 26-го и 27 октября аварийно-ремонтные бригады провели ремонт разрушенных из-за боевых действий электросетей в трех населенных пунктах Донецкой области.
"Пока без света – 79 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.