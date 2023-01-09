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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет в село в Харьковской области, которое было обесточено с весны

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Энергетики восстанавливают электроснабжение
Энергетики восстанавливают электроснабжение
Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области энергетики восстановили свет в селе Молодова Старосалтовской общины, в котором не было электричества с марта. Об этом сообщает сайт Харьковской ОВА 9 января.

Сообщается, что из-за боевых действий здесь было повреждено 70% сети. Сейчас все потребители села – со светом, говорится в сообщении.

"Чтобы вернуть электричество в эту деревню, сначала саперам пришлось провести большую работу по разминированию. Только потом энергетики смогли восстановить воздушные линии", – сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

Специалисты "Харьковоблэнерго" продолжают восстанавливать электроснабжение в поселке городского типа Старый Салтов, которое расположено в 2 км от Молодовой. Там уже подано напряжение еще на три подстанции, происходит замена разрушенных опор, монтируются провода. Для полного питания населенного пункта может потребоваться еще около двух недель, отмечают в ОВА.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: электричество, Харьковская область, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины
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