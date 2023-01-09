Энергетики вернули свет в село в Харьковской области, которое было обесточено с весны

Сообщается, что из-за боевых действий здесь было повреждено 70% сети. Сейчас все потребители села – со светом, говорится в сообщении.

"Чтобы вернуть электричество в эту деревню, сначала саперам пришлось провести большую работу по разминированию. Только потом энергетики смогли восстановить воздушные линии", – сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

Специалисты "Харьковоблэнерго" продолжают восстанавливать электроснабжение в поселке городского типа Старый Салтов, которое расположено в 2 км от Молодовой. Там уже подано напряжение еще на три подстанции, происходит замена разрушенных опор, монтируются провода. Для полного питания населенного пункта может потребоваться еще около двух недель, отмечают в ОВА.