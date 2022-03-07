Энергетики возобновили электроснабжение 30 тыс. домов в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.

Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.