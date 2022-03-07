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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики возобновили электроснабжение 30 тыс. домов в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

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Аварийные работы проводятся, как только энергетики получают разрешение на ремонты от Вооруженных сил Украины
Аварийные работы проводятся, как только энергетики получают разрешение на ремонты от Вооруженных сил Украины
Фото: segodnya.ua

За последние сутки энергетики ДТЭК вернули свет около 30 тыс. домов в 32 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Аварийные работы проводятся, как только энергетики получают разрешение на ремонты от Вооруженных сил Украины.

За сутки удалось вернуть свет в 28 тыс. семей в 28 населенных пунктах Киевской области, полностью или частично обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

"Также в Белой Церкви наши специалисты вернули свет в дома частного сектора, пострадавшие от ночных обстрелов", – отметили в ДТЭК.

В Донецкой области свет вернули 2 тыс. семей в Северном, Водяном, Опросном и Торецком Бахмутского района, регулярно страдающих из-за вражеских обстрелов.

Контекст:

Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.

Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E. 

Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.

Теги: Донецкая область, энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, Белая Церковь, Северное, Водяное, война России против Украины, энергосистема
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