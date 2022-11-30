Ермак о ситуации под Бахмутом: "Мясо" получает автоматы, без броников и касок бежит на наши позиции

"Их, как "мясо", везут на позиции без оружия. Потом так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они – это российские зэки, которых вербует "Вагнер", – написал Ермак.
По его словам, данная ситуация под Бахмутом сейчас наблюдается каждый день.
"Они кладут сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые [российские военные]. Ничего не меняется в орде. Люди там были мясом всегда, такими и будут оставаться, пока не поднимут голову", – подчеркнул глава ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 29 ноября, бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать. На всех остальных противник преимущественно ведет оборону.
В этот же день спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.