ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак о ситуации под Бахмутом: "Мясо" получает автоматы, без броников и касок бежит на наши позиции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: Ничего не меняется в орде
Ермак: Ничего не меняется в орде
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Оккупанты пытаются добиться успеха под Бахмутом Донецкой области за счет атак с привлечением завербованных ЧВК "Вагнер" российских зэков. Об этом в Telegram 30 ноября сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Их, как "мясо", везут на позиции без оружия. Потом так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они – это российские зэки, которых вербует "Вагнер", – написал Ермак.

По его словам, данная ситуация под Бахмутом сейчас наблюдается каждый день.

"Они кладут сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые [российские военные]. Ничего не меняется в орде. Люди там были мясом всегда, такими и будут оставаться, пока не поднимут голову", – подчеркнул глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, – просто герои", – подчеркивал он. 

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 29 ноября, бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать. На всех остальных противник преимущественно ведет оборону. 

В этот же день спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Теги: Россия, Украина, оружие, Донецкая область, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Андрей Ермак, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
"Не хватает мозгов понять, что не надо быть терпилой", "Это не хаос, а война!". В сети обсуждают новое заявление Ани Лорак
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
В США родители разыскали свою дочь, которая была похищена няней более 50 лет назад
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
Джамала встретилась с Зеленским перед отъездом в США. Фото
Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео
Полякова получила максимальную для себя оценку на "Танцах со звездами" в Грузии за танец картули. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (182764)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (151762)
3
Жена Арестовича выехала из Украины (117603)
4
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (84062)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (68364)
6
Никитюк показала свое авто. Фото (63215)
7
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (62604)
8
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (53533)
 
 
 
 