Ермак о ситуации под Бахмутом: "Мясо" получает автоматы, без броников и касок бежит на наши позиции

"Их, как "мясо", везут на позиции без оружия. Потом так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они – это российские зэки, которых вербует "Вагнер", – написал Ермак.

По его словам, данная ситуация под Бахмутом сейчас наблюдается каждый день.

"Они кладут сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые [российские военные]. Ничего не меняется в орде. Люди там были мясом всегда, такими и будут оставаться, пока не поднимут голову", – подчеркнул глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)