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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС может взять на себя транспортные расходы на экспорт украинского зерна по суше – еврокомиссар

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По словам Войцеховского, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым "дорогам солидарности"
По словам Войцеховского, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым "дорогам солидарности"
Фото: EPA

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предложил странам-членам Евросоюза взять на себя дополнительные расходы по экспорту украинского зерна по суше. Об этом он сказал 25 июля на пресс-конференции в Брюсселе, отмечает CNN.

По словам еврокрмиссара, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым "дорогам солидарности" после выхода России из Черноморского соглашения.

Пути солидарности – это железнодорожные и автомобильные транспортные сообщения через страны ЕС, граничащие с Украиной, такие как Польша и Венгрия, тогда как важнейшая дорога проходит через Румынию, отмечает "Голос Америки". Инициатива была начата после начала полномасштабного вторжения России в Украину и блокирования Кремлем украинских черноморских портов. Если Черноморское зерновое соглашение позволяло экспортировать 40% украинской продукции, то 60% отправлялось через пути солидарности.

Дополнительный сухопутный транзит через страны ЕС, граничащие с Украиной, приведет к резкому росту транспортных расходов, подчеркнул он.

"Есть риск, что России будет выгодна эта ситуация. Потому что будет дешевле купить зерно у России, чем платить за зерно из Украины", – сказал он.

Войцеховский добавил, что предложит обсудить с Еврокомиссией возможность поддержать "транспортные расходы, используя также деньги ЕС".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Турция, Еврокомиссия, экспорт, транзит, война России против Украины, ЕС, зерновой коридор
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