ЕС может взять на себя транспортные расходы на экспорт украинского зерна по суше – еврокомиссар

По словам Войцеховского, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым "дорогам солидарности" Фото: EPA

По словам еврокрмиссара, Евросоюз готов содействовать экспорту всего украинского зерна по так называемым "дорогам солидарности" после выхода России из Черноморского соглашения.

Пути солидарности – это железнодорожные и автомобильные транспортные сообщения через страны ЕС, граничащие с Украиной, такие как Польша и Венгрия, тогда как важнейшая дорога проходит через Румынию, отмечает "Голос Америки". Инициатива была начата после начала полномасштабного вторжения России в Украину и блокирования Кремлем украинских черноморских портов. Если Черноморское зерновое соглашение позволяло экспортировать 40% украинской продукции, то 60% отправлялось через пути солидарности.

Дополнительный сухопутный транзит через страны ЕС, граничащие с Украиной, приведет к резкому росту транспортных расходов, подчеркнул он.

"Есть риск, что России будет выгодна эта ситуация. Потому что будет дешевле купить зерно у России, чем платить за зерно из Украины", – сказал он.

Войцеховский добавил, что предложит обсудить с Еврокомиссией возможность поддержать "транспортные расходы, используя также деньги ЕС".