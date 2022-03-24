"Это месть за Шуфрича?" В РФ журналиста Бутусова перепутали с Бандерой

"Кадыровские тик-токеры не спят", – написала она скриншот.

"Чеченские спецназовцы подтвердили вероятное устранение Степаны Бандеры", – говорится в заголовке материала с некорректно использованным снимком Бутусова.

"Это месть за Шуфрича?" – спросила подписчица Леся Шоха.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бутусов и народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич подрались 18 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.