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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это просто сложно понять". Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником

Генпрокурор США высказался о военных преступлениях России и в частности ЧВК "Вагнер" в Украине
Генпрокурор США высказался о военных преступлениях России и в частности ЧВК "Вагнер" в Украине
Фото: EPA

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в Сенате 1 марта ответил, кто решает вопрос о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией, сообщает "Голос Америки".

"Господин Пригожин, который руководит этим делом, по моему мнению, военный преступник. Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", – заявил он.

По словам Гарланда, ЧВК "Вагнер" ответственна за атаки украинцев на Донбассе и за поставку заключенных из российских тюрем на фронт.

"Это просто сложно понять, что они там делают", – сказал генпрокурор.

На вопрос сенатора Линдси Грэма, должны ли США признать "Вагнер" зарубежной террористической организацией, Гарланд ответил, что этот вопрос находится в компетенции Госдепартамента США. При этом он подчеркнул, что "Вагнер" совершает военные преступления и наносит ущерб Соединенным Штатам.

Грэм является одним из инициаторов законопроекта, предусматривающего привлечение к ответственности российских наемников, и требует от Госдепа признать "Вагнер" зарубежной террористической организацией.

На вопрос сенаторов, считает ли Гарланд, что Россия в Украине совершает преступления против человечности, генпрокурор ответил утвердительно. Он также сказал, что выступает за идею создания международного трибунала для России. По его словам, США поддерживают разные способы расследования военных преступлений, преступлений против человечности и потенциально преступления агрессии.

Гарланд также отметил, что США помогают Украине в расследовании военных преступлений и будут продолжать это делать "столько, сколько нужно".

Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил 27 февраля 2023 года, что Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине в марте.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, ЧВК Вагнер, Меррик Гарланд, военное преступление
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