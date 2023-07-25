Еврокомиссия перечислила Украине транш €1,5 млрд

Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.



Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну.



Сьогодні ми виплатили ще 1.5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати… pic.twitter.com/iToek49n2j