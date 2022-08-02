Favbet Foundation помог эвакуировать 537 жителей с оккупированных территорий

Люди смогли покинуть оккупированные территории и через Запорожье выехать в безопасные регионы. Большинство граждан размещены в Черновицкой области.
Favbet Foundation, кроме прочего, обеспечивает эвакуационные автобусы топливом.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.