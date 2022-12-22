Фонд гарантирования вкладов продолжил программу реструктуризации ипотечных кредитов на период войны

В предыдущий кризис, когда с рынка ушло около сотни банков, уровень неработающих кредитов в банках достигал 95%, заявила Билай. Сейчас заемщики стали более добросовестными и уровень реструктуризации в отдельных банках достигает 70%.

"Кредитная дисциплина стала главным положительным следствием этого кризиса, – отметила она. – Прежний тренд "долги отдают только трусы" изменился, и теперь быть добросовестным заемщиком не стыдно, а почетно".

Во время войны реструктуризация кредитов в неплатежеспособных банках продолжается, однако для заемщиков, из-за военной агрессии оставшихся без квартир, приобретенных в кредит, есть исключение. Принятый Верховной Радой в начале декабря проект закона предусматривает возможность на период действия военного положения и 90 дней после приостановки оплаты кредита.

"Решение о выводе банка с рынка не означает, что долги по предоставленным этим банком кредитам будут списаны, – пояснила Билай. – Это не просто вопрос морали – Фонд должен рассчитаться с вкладчиками и кредиторами банка".

Ресурсы для этих расчетов – поступления от продаж и управления активами банка, около 80% из которых – кредиты.