Фонд Рината Ахметова: Собираем первую партию продуктов для Киева

В общей сложности городу и области будет передано 100 тыс. продуктовых наборов, в состав которых войдут продукты питания первой необходимости: макароны, сахар, мука, консервированное тушеное мясо и другие товары.
Продуктовые наборы фонд передаст гуманитарному штабу Киева, помощь для жителей будет распределена через управление социальной защиты населения. Приоритетные категории – пожилые люди и люди с инвалидностью. Первую партию помощи получат жители Святошинского района.
За 13 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев, отметили в пресс-службе.
"Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – сообщили в Фонде.
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. Российским войскам не удалось войти в столицу, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта российские войска нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные силы по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
В Минобороны подчеркнули, что "группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживание противника, осуществляет удержание оборонных рубежей вокруг города". В Генштабе сообщили 9 марта, что российские войска продолжают контролировать населенные пункты Бородянка, Копылов, Буча, Демидов Киевской области. В Киев для борьбы против российских оккупантов прибыли около 40 тыс. иностранных военных.