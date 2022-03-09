Фонд Рината Ахметова: Собираем первую партию продуктов для Киева

В общей сложности городу и области будет передано 100 тыс. продуктовых наборов, в состав которых войдут продукты питания первой необходимости: макароны, сахар, мука, консервированное тушеное мясо и другие товары.

Продуктовые наборы фонд передаст гуманитарному штабу Киева, помощь для жителей будет распределена через управление социальной защиты населения. Приоритетные категории – пожилые люди и люди с инвалидностью. Первую партию помощи получат жители Святошинского района.

За 13 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев, отметили в пресс-службе.

"Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе", – сообщили в Фонде.

Война России против Украины. Главное