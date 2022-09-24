"Гарантированный покупатель" начал выплачивать старые долги "зеленым" инвесторам за 2021 год

"Уровень оплаты за январь – июнь 2021 года составил 100%. Июль будет на уровне 90%", – сказал он.
По словам Иванова, госпредприятие пытается проводить как можно больше аукционов по продаже "зеленой" электроэнергии, чтобы увеличить выплаты предприятиям "зеленой" энергетики.
"Ежемесячно проходит до 16 различных аукционов", – уточнил Иванов.
Вместе с тем, он не сообщил, какую именно сумму средств выплатил "Гарантированный покупатель".
По состоянию на конец августа задолженность “Гарантированного покупателя” перед производителями электроэнергии по ВИЭ составила 17,6 млрд грн, сообщал "Укррудпром".
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 14 сентября компания перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу. Задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ сократилась с 14,5 до 11,5 млрд грн, писал портал ExPro consulting.