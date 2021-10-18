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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Сотрудников ОБСЕ на Донбассе фактически взяли в заложники

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Гармаш: Это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам членам ОБСЕ
Гармаш: Это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам – членам ОБСЕ
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которых не выпускают из гостиницы в оккупированном Донецке, фактически взяли в заложники. Об этом 18 октября в Facebook заявил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

"ОБСЕ – это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом. То есть свое согласие на направление специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии де-факто удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией, – это вызов кремлевской хунты всем остальным 56-ти странам – членам ОБСЕ", – написал Гармаш.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3826791320754322

Контекст:

17 октября агентство Reuters сообщило со ссылкой на главу СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика, что из-за протестов возле штаб-квартиры ОБСЕ в оккупированном Донецке организация приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. При этом некоторые из молодых людей держали транспаранты и критиковали СММ за события 13 октября, когда на участке разведения в районе Золотого Вооруженные силы Украины задержали члена незаконных вооруженных формирований.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября 2021 года объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, заложники, Сергей Гармаш, война на Донбассе
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