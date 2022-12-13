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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: За последние полторы недели сотни вагнеровцев перешли в статус "200-х", даже не добравшись до линии фронта

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Гайдай назвал хорошей новостью для ВСУ то, что "вагнеровцы курят в правильных местах" и в итоге даже не попадают на передовую
Гайдай назвал хорошей новостью для ВСУ то, что "вагнеровцы курят в правильных местах" и в итоге даже не попадают на передовую
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Украинские защитники успешно выявляют и поражают огнем базы наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", расположенные на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом 13 декабря в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада", а также в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Наконец-то они после мониторинга обращений президента [Украины Владимира Зеленского] поняли, что нужно курить в тех местах, где нужно, там они и начали курить, из-за несоблюдения техники безопасности происходят взрывы", – сказал Гайдай.

Он добавил, что взрывы "из-за курения" у вагнеровцев происходят либо в штабах, либо в казармах.

"Для нас это в принципе отличная новость, потому что за последние полторы недели сотни вагнеровцев перешли в разряд "200-х", даже не добравшись до линии фронта", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

По мнению Гайдая, такие потери врага вдали от линии фронта облегчают силам обороны Украины ведение боевых действий. Кроме того, оккупанты серьезно деморализованы после таких взрывов, потому что понимают – "ни днем, ни ночью спокойствия им нет, даже если они глубоко в тылу", пояснил он.

Глава Луганской ОВА отметил также, что россияне вывозят оборудование из шахт Луганской области, а безработные сотрудники этих предприятий, скорее всего, могут оказаться на фронте.

Мобилизованных местных жителей оккупанты используют как "пушечное мясо", большое количество мужчин из оккупированной части региона пропало без вести, потому что их трупы россияне не забирают с поля боя добавил Гайдай. Многие жители Луганской области после "службы" у оккупантов, по информации главы ОВА, вернулись домой искалеченными.

11 декабря Гайдай сообщал, что в оккупированной Кадиевке Луганской области взорвался штаб ЧВК "Вагнер". По его словам, оккупанты понесли большие потери, о чем уже сообщили российские СМИ.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона – Лисичанск – ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

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