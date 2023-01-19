ВСУ за сутки разбили три пунтка управления оккупантов, склад боеприпасов и несколько позиций ЗРК – Генштаб

Под огонь Воздушных сил ВСУ попали три позии зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Кроме того, за прошедший день сбиты российский вертолет Ка-52 и эксперементальный беспилотник типа "Мерлин-ВР".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага", – говорится в сообщении.