За последние сутки Россия около 50 раз обстреливала позиции ВСУ и гражданские объекты в Украине – Генштаб

Кроме того, противник совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам.
Под огнем российских минометов и артиллерии были районы Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Также за последние сутки россияне обстреляли Харьков и Херсон. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей.
"Оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняются", – говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что ВСУ отразили все атаки РФ в ряде населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена", – написали в ВСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Угледара Донецкой области.