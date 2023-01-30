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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние сутки Россия около 50 раз обстреливала позиции ВСУ и гражданские объекты в Украине – Генштаб

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Силы обороны отразили атаки оккупантов в ряде населенных пунктов на Донбассе
Силы обороны отразили атаки оккупантов в ряде населенных пунктов на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки российская армия нанесла один авиационный и 3 ракетных удара по территории Украины. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 30 января сообщил в Facebook.

Кроме того, противник совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам.

Под огнем российских минометов и артиллерии были районы Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Также за последние сутки россияне обстреляли Харьков и Херсон. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей.

"Оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что ВСУ отразили все атаки РФ в ряде населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена", – написали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zuQopXrgYAMFdQosTwKNdnZVGgPpfkzLvCiG2o6XRfHk7v43YKDyYVvBg8eoRsXQl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. 

Теги: Харьков, Херсон, Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, РСЗО, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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