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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передумала и даст Украине танки Leopard, счет идет на недели – посол Мельник

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Новая техника поможет освободить еще больше украинских территорий еще до зимы Мельник
Новая техника поможет освободить еще больше украинских территорий еще до зимы – Мельник
Фото: ЕРА

Германия находится в процессе смены позиции в отношении передачи Украине тяжелого вооружения, и результаты будут в ближайшее время. Такое мнение высказал покидающий осенью должность посла Украины в Германии Андрей Мельник в интервью телеканалу ARD, опубликованном в YouTube.

По его мнению, счет идет на недели.

"Я убежден, что решение не поставлять бронемашины Marder и танки Leopard скоро изменится. Это всего лишь вопрос времени, и мы говорим больше о неделях", – сказал он.

По мнению дипломата, велика вероятность получения по крайней мере той техники, которая уже готова к использованию. Она поможет освободить как можно больше украинских территорий еще до зимы, прогнозирует он.

"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить оккупантов, и думаю, что у нас хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которую считали слабой, вполне способна добиться успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать!" – подвел итог Мельник.

12 июня стало известно, что концерн Rheinmetall модернизировал часть бронемашин Marder и несколько из них уже может передать Украине. Однако когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.

Контекст:

В конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и так далее.

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.

В сентябре министр обороны Германии Кристине Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

12 сентября Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

Теги: Германия, военная техника, военная помощь, Андрей Мельник, война России против Украины
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