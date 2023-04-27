Глава администрации Кучмы и министр Януковича стал советником гауляйтера Запорожской области

22 ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене за организацию "референдумов" на оккупированных территориях Украины Фото: slovoidilo.ua

По его словам, бывший чиновник, который в Украине объявлен в розыск, курирует гауляйтера по поручению Москвы.

"Ничему не учит, но обо всех ошибках Балицкого быстренько сообщает кураторам из ФСБ", – написал Федоров.

Он также отметил, что Табачник баллотируется в депутаты от путинской партии "Единая Россия" на выборах, которые оккупанты собираются проводить на захваченных территориях.

22 ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, он участвовал в организации "референдумов" на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины глав ряда министерств и ведомств времен беглого экс-президента Януковича, в том числе Табачника.