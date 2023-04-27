Глава администрации Кучмы и министр Януковича стал советником гауляйтера Запорожской области

По его словам, бывший чиновник, который в Украине объявлен в розыск, курирует гауляйтера по поручению Москвы.
"Ничему не учит, но обо всех ошибках Балицкого быстренько сообщает кураторам из ФСБ", – написал Федоров.
Он также отметил, что Табачник баллотируется в депутаты от путинской партии "Единая Россия" на выборах, которые оккупанты собираются проводить на захваченных территориях.
22 ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, он участвовал в организации "референдумов" на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.
4 февраля президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины глав ряда министерств и ведомств времен беглого экс-президента Януковича, в том числе Табачника.
Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул Украину в 2014 году.
В марте 2015 года в СБУ сообщали, что Табачник ненадолго появлялся в Украине, а затем транзитом через Беларусь и РФ уехал снова в Израиль.
В 2020 году Табачника видели в оккупированном Россией Крыму. 5 февраля его заметили у здания "налоговой службы" в Симферополе, отмечало "Крым.Реалии".
11 ноября 2022 года он был замечен на похоронах гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова в Александро-Невском соборе Симферополя, писал "Обозреватель".