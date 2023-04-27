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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава администрации Кучмы и министр Януковича стал советником гауляйтера Запорожской области

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22 ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене за организацию "референдумов" на оккупированных территориях Украины
22 ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене за организацию "референдумов" на оккупированных территориях Украины
Фото: slovoidilo.ua

Экс-глава администрации президента Украины и министр образования времен Виктора Януковича Дмитрий Табачник стал советником российского гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом городской голова захваченного Мелитополя Иван Федоров 27 апреля сообщил в Telegram.

По его словам, бывший чиновник, который в Украине объявлен в розыск, курирует гауляйтера по поручению Москвы. 

"Ничему не учит, но обо всех ошибках Балицкого быстренько сообщает кураторам из ФСБ", – написал Федоров.

Он также отметил, что Табачник баллотируется в  депутаты от путинской партии "Единая Россия" на выборах, которые оккупанты собираются проводить на захваченных территориях.

22 ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, он участвовал в организации "референдумов" на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины глав ряда министерств и ведомств времен беглого экс-президента Януковича, в том числе Табачника.

Контекст:

Соратник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул Украину в 2014 году.

В марте 2015 года в СБУ сообщали, что Табачник ненадолго появлялся в Украине, а затем транзитом через Беларусь и РФ уехал снова в Израиль.

В 2020 году Табачника видели в оккупированном Россией Крыму. 5 февраля его заметили у здания "налоговой службы" в Симферополе, отмечало "Крым.Реалии".

11 ноября 2022 года он был замечен на похоронах гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова  в Александро-Невском соборе Симферополя, писал "Обозреватель".

Теги: Дмитрий Табачник, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, война России против Украины, Иван Федоров
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