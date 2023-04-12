Глава МИД Эстонии призвал не допускать россиян на Олимпиаду

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата... И все же мы буквально говорим о необходимости диалога и конкуренции друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем? Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!" – написал он.
Video is circulating on #Twitter showing Russians beheading Ukrainian soldier...— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) April 12, 2023
...And yet we are literally talking about need for a dialogue & competing against each other on #Olympics? What are we doing here?
Estonia * stands & will stand with Ukraine * . Until it's victory!
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.
По факту публикации видео СБУ начала расследование.
В Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео убийства.
В ЕС заявили, что в случае подтверждения убийства российскими оккупантами украинского военного это будет "еще одним брутальным напоминанием бесчеловечного характера российской агрессии".
Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.