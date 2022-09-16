Глава Всемирной продовольственной программы ООН сообщил о "цунами голода" из-за войны в Украине

70 млн человек по всему миру на грани голодной смерти, считает глава продовольственной программы ООН Дэвид Бисли Фото: depositphotos.com

Война в Украине обострила ситуацию с продовольствием во всем мире. В 82 странах, где работает ООН, 345 млн человек испытывают острую нехватку продовольствия, 70 млн приблизились к голодной смерти, сообщил Бисли.

Это число в два с половиной раза больше, чем перед началом пандемии COVID-19 в 2020 году.

"Волна голода превратилась в цунами голода", – сказал Бисли.

Также на рост голода во всем мире существенно повлияли экономические последствия пандемии, изменение климата, рост цен на топливо, подчеркнул глава продовольственной программы ООН.