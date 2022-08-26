Глава ОПЗЖ Бойко замечен в Карловых Варах. У него "отпуск за свой счет", сообщил спикер

По данным журналистов, Бойко был замечен в Карловых Варах 25 августа. "Схемы" пытались выяснить, какова цель поездки нардепа и связана ли она с исполнением депутатских обязанностей.

"Его спикер ответил "Схемам", что Бойко взял отпуск за свой счет с 22-го по 29 августа, а в Карловых Варах находится на лечении", – говорится в сообщении.

В мессенджере WhatsApp корреспонденты отправили Бойко несколько вопросов: чем он и его однопартийцы помогают Украине в борьбе с российской агрессией, а также чувствуют ли они личную, политическую и моральную ответственность за распространение пророссийских и антизападных настроений в Украине.

Бойко прочитал их, но оставил без ответа, отмечают "Схемы".

16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье.

Автор расследования, журналист Михаил Ткач, рассказал о "неприлично большом количестве" украинских "VIP-беженцев" на средиземноморских курортах Монако и Франции. В опубликованном видеоматериале фигурирует ряд известных украинских бизнесменов.Ткач говорит, что в Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", а застроенный частными имениями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, который расположен рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили во французскую Конча-Заспу".