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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ОПЗЖ Бойко замечен в Карловых Варах. У него "отпуск за свой счет", сообщил спикер

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Бойко на вопросы журналистов не ответил
Бойко на вопросы журналистов не ответил
Фото: Схеми / Telegram

Сооснователь запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", народный депутат Юрий Бойко был замечен в городе Чехии Карловы Вары. Его фото на курорте опубликовали в Telegram "Схемы" (проект "Радіо Свобода").

По данным журналистов, Бойко был замечен в Карловых Варах 25 августа. "Схемы" пытались выяснить, какова цель поездки нардепа и связана ли она с исполнением депутатских обязанностей.

"Его спикер ответил "Схемам", что Бойко взял отпуск за свой счет с 22-го по 29 августа, а в Карловых Варах находится на лечении", – говорится в сообщении.

В мессенджере WhatsApp корреспонденты отправили Бойко несколько вопросов: чем он и его однопартийцы помогают Украине в борьбе с российской агрессией, а также чувствуют ли они личную, политическую и моральную ответственность за распространение пророссийских и антизападных настроений в Украине.

Бойко прочитал их, но оставил без ответа, отмечают "Схемы". 

16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье.

Автор расследования, журналист Михаил Ткач, рассказал о "неприлично большом количестве" украинских "VIP-беженцев" на средиземноморских курортах Монако и Франции. В опубликованном видеоматериале фигурирует ряд известных украинских бизнесменов.Ткач говорит, что в Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть едва ли не каждые пять минут", а застроенный частными имениями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, который расположен рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили во французскую Конча-Заспу".

Контекст:

Бойко с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были основателями ОПЗЖ.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №7694 о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".

Теги: Чехия, Юрий Бойко, народные депутаты, Схемы, ОПЗЖ
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