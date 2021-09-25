Главнокомандующий ВСУ назвал количество кадровых российских военных в ОРДЛО

"Мы пользуемся данными разведки. По ее оценкам, от 2 тыс. до 2,5 тыс. [российских военных находятся в ОРДЛО]. Это настоящая оккупационная власть. Мы видели, как руководители этих образований голосовали [на выборах в Госдуму], мы можем полностью вести разговор о том, что они подконтрольны [России]", – отметил он.

Залужный также отметил, что ВСУ фиксируют уменьшение количества обстрелов на Донбассе со стороны оккупантов.

"По состоянию на сегодня мы фиксируем уменьшение. Если оно было от 15 до 18 за сутки, то сейчас четыре-пять. Это связано с завершением стратегических учений "Запад 2021". [...] ВСУ используют все необходимое, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", – утверждает военный.