Гордон: Россияне, гоните Путина нахер! Этот обезумевший старый дед потащит вас в могилу

Ну что, друзья, у меня для вас хорошие известия: наша героическая армия крушит врагов, нанося огромный урон в живой силе и технике. Я сейчас хочу зачитать то, что поступает по моим каналам из РФ, это наша разведка передает.

"Ночью в Кремле было совещание. Путин сейчас на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике. Из аэропортов на частных бортах их не выпускают. Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за один – четыре дня. Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд. Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на три-четыре – потолок. Их берегут. Оружия нет. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через три-четыре. И то нет сырья. Итого, возможно, и дольше. Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали. Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся. "Альфа", силы спецопераций еще с 18 февраля где-то под Киевом. Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия. Готовят провокацию по мирному населению, чтобы посеять панику. Это их козырь, но, похоже, ничего не оправдывается. Весь план – надежда на панику. И что сдуются сами или Зеленский сбежит. Рассчитывают, что сдастся первым Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития. Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери с их стороны РФ серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке. Теперь очень важно про ракеты: все для запугивания, намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома, чтобы создать эффект массовости".

Ребята, все идет не по плану, не по российскому плану. Мы побеждаем, и мы победим. Героическая украинская армия проявляет чудеса, на которые не надеялись ни в России, ни в Евросоюзе, ни в США, никто не думал, что украинцы будут так отчаянно сражаться за свою землю. Нанесен огромный урон российской живой силе и технике.

Огромный – это тысячи погибших россиян. Тысячи. Я удивляюсь одному: почему матери их не выходят на улицы российских городов, почему россияне не выходят на улицы российских городов массово.

Ребята в России, вы должны понимать, что, если мы выстоим – а мы выстоим, – вашей стране конец, вашей страны в том состоянии, благополучии и в том виде, в котором она была, больше не будет. Победа Украины – это конец Путина и имперской России.

Я отдельно хочу сказать спасибо нашим героическим защитникам, воинам Збройних сил України.

Отдельно хочу подчеркнуть выдающуюся на сегодняшний день роль президента Украины Владимира Зеленского, который в самый трудный момент не дрогнул, остался в Киеве, остался выполнять свои обязанности и делает это с честью.

Десятки тысяч украинцев уже получили оружие и пополняют территориальную оборону. В военкоматах – огромное количество людей, которые хотят защищать свою родину. Мы не то что не сдадимся – мы победим. Победа будет за нами.

Отдельно хочу передать привет мерзопакостному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который вчера, как оказалось, заявил, что Гордон удрал из Украины. Гордон здесь, в Украине. И нас много, мы вместе, и нас огромное количество. Никто не будет удирать, ребята. Удирать будете вы – драпать из Украины! Потому что вы пришли сюда унизить, растоптать и покорить бывший, как вы говорили, дружеский народ. У вас все не состоялось. Вы потерпели крах. Победа будет за нами. Слава Украине, ребята.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Россияне, я обращаюсь к вам. Уже несколько дней украинские города атакуют части российской армии. Ваши дети, ваши мальчики пришли к нам, в нашу страну, на нашу территорию, чтобы сеять смерть.

Они стреляют по Киеву, Харькову и другим городам. Ракеты разрываются прямо в жилых кварталах. Есть разрушение многоэтажек, гибнут люди.

Я хочу сказать вам, россияне: это – несмываемый грех, который никогда и ничем вам не искупить. Останавливайте Путина, останавливайте ваших ребят, солдат, которые приходят сюда. Их превращают в мясо. Они горят, их сжигают, их убивают нещадно, стреляют из каждого окна.

Убитый возле Харькова российский солдат. Фото: ЕРА

И так будет со всеми, кто посягнет на украинскую территорию и независимость.

Депутаты Госдумы, которые голосовали за так называемую помощь народу Донбасса. Это не помощь народу Донбасса, это истребление украинцев и Украины. Если это в ваших силах, если в ваших головах осталось хоть что-то человеческое, гоните Путина нахер! Этот обезумевший старый дед потащит в могилу и вас.

Российские олигархи, ваше будущее под угрозой, ваши деньги под угрозой. Сейчас именно в эти минуты вы должны остановить Путина любой ценой.

Российский народ, сделайте все, что в ваших силах, чтобы из-за этого старого обезумевшего деда не пострадала Россия. Не пострадали лично вы, каждый из вас.

Я обращаюсь к вам. Говорите об этом всем. Россия блокирует информацию. Россия не показывает. На сегодняшний момент примерно 3,5 тыс. убитых, сожженных россиян на территории Украины. Россия не показывает, как горят ваши танки, бронемашины. Россия не показывает, как падают ваши самолеты. В том числе самолеты с десантниками. Украинская армия доблестно их сбивает.

Говорите об этом каждому, в каждом доме, соседям, друзьям, знакомым, всем, кто может это услышать. Это правда. Как правда и то, что в жилые кварталы Киева метят и падают российские ракеты, взрываясь в многоэтажках, сея смерть. Мы никогда это не простим и никогда не забудем. Делайте выводы, не допустите распада России, потому что он близок.

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