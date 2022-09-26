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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон: У россиян два варианта: пусть выходят на улицу и свергают Путина, не хотят свергать — пусть удобряют украинскую землю

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Гордон россиянам: Ребята, вы этого избирали черта
Гордон – россиянам: Ребята, вы этого избирали черта
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Европе следует закрыть свои границы для россиян, которые бегут из своей страны, скрываясь от мобилизации. Об этом в интервью телеведущей Виолетте Логуновой заявил основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"На мой взгляд, Европе надо закрыть границы для русских. Полностью закрыть границы. Исключение делать только для ученых, для медиков-светил, для тех, кто может пригодиться Европе", – сказал Гордон.

По его мнению, если россиянам не нравится указ президента РФ Владимира Путина о мобилизации, они могут отстранить его от власти.

"Ребята, вы этого избирали черта. Вы молчали, пока украинцев убивали, пока нас убивали. Они же не выходили на митинги, они сидели молча. Как коснулась их, они мне говорят: "Вам жалко этих ребят?" Говорю: "Нет". Нас они не жалели, когда нас убивали? Не жалели. Сейчас мне их жалеть? Мне их не жалко. Поэтому – закрыть все границы. Пусть выходят на улицы, свергают Путина. Не хотят свергать – пусть удобряют нашу землю, украинскую. Два варианта", – подчеркнул Гордон.

Он обратил внимание на видео, которые появляются в сети и где показаны люди, которых мобилизуют в РФ. Среди этих призывников, отметил Гордон, много тех, кто вообще не пригоден к службе.

"Путин объявил частичную мобилизацию. Слово "частичную" я тоже беру под сомнение, потому что исходя из сообщений, которые приходят из ряда регионов, мобилизация почти полная идет. То есть все пьяное говно, которое там по селам осталось, они пытаются выгрести и бросить сюда на фронт. Мы видим: больных людей призывают. Некоторым уже за 60 лет. Уже так скребут по сусекам. Поэтому этот человеческий материал (который говном-то назвать нельзя, потому говно лучше того, что мы видим) – я не думаю, что он сыграет какую-то роль в войне с Украиной. Я думаю, что просто нужно выпускать побольше пакетов, куда этих орков складывать, и все будет нормально", – сказал Гордон.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публиковали рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейГрузией, Казахстаном.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, мобилизация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Российская Федерация, границы, русские, россияне, Виолетта Логунова
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