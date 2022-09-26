Гордон: У россиян два варианта: пусть выходят на улицу и свергают Путина, не хотят свергать — пусть удобряют украинскую землю

"На мой взгляд, Европе надо закрыть границы для русских. Полностью закрыть границы. Исключение делать только для ученых, для медиков-светил, для тех, кто может пригодиться Европе", – сказал Гордон.

По его мнению, если россиянам не нравится указ президента РФ Владимира Путина о мобилизации, они могут отстранить его от власти.

"Ребята, вы этого избирали черта. Вы молчали, пока украинцев убивали, пока нас убивали. Они же не выходили на митинги, они сидели молча. Как коснулась их, они мне говорят: "Вам жалко этих ребят?" Говорю: "Нет". Нас они не жалели, когда нас убивали? Не жалели. Сейчас мне их жалеть? Мне их не жалко. Поэтому – закрыть все границы. Пусть выходят на улицы, свергают Путина. Не хотят свергать – пусть удобряют нашу землю, украинскую. Два варианта", – подчеркнул Гордон.

Он обратил внимание на видео, которые появляются в сети и где показаны люди, которых мобилизуют в РФ. Среди этих призывников, отметил Гордон, много тех, кто вообще не пригоден к службе.

"Путин объявил частичную мобилизацию. Слово "частичную" я тоже беру под сомнение, потому что исходя из сообщений, которые приходят из ряда регионов, мобилизация почти полная идет. То есть все пьяное говно, которое там по селам осталось, они пытаются выгрести и бросить сюда на фронт. Мы видим: больных людей призывают. Некоторым уже за 60 лет. Уже так скребут по сусекам. Поэтому этот человеческий материал (который говном-то назвать нельзя, потому говно лучше того, что мы видим) – я не думаю, что он сыграет какую-то роль в войне с Украиной. Я думаю, что просто нужно выпускать побольше пакетов, куда этих орков складывать, и все будет нормально", – сказал Гордон.

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