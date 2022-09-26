Гордон: Знающие люди говорят, что у Путина и жены Медведчука, я пикантно скажу, особые отношения

"Я думаю, что историю обмена мы узнаем обязательно, но позже. Тут были задействованы мощные транснациональные силы, где были учтены интересы многих сторон. Интерес Саудовской Аравии, которая участвовала в обмене, в частности наследного принца, интерес Соединенных Штатов, интерес Турции и [Реджепа] Эрдогана, интерес Украины и, конечно, интерес России. Вот все завязалось в единый клубок. Знающие люди говорят мне, что у Путина и у жены Медведчука Оксаны Марченко особые отношения. Я пикантно скажу, особые отношения. Первый раз об этом говорю", – подчеркнул Гордон.
Он убежден, что Путин знает о масштабах воровства денег, выделенных Медведчуку на подрыв Украины.
"Медведчук – вор. Это человек, который деньги, выделенные на подрыв Украины, крал. Ему выделяли рубль, он тратил 30 копеек, наверное, а остальное забирал себе. То есть это человек, который не по целевому назначению использовал средства для подрыва Украины. Путин это знает, конечно же. Так же, как и многие кураторы Медведчука в России. Некоторые из них, мы знаем, находятся под домашним арестом до сих пор, потому что Путин был в недоумении: как это, они мне все говорили, что мы только зайдем – и все, хлеб, соль и Украина падет к ногам. Потом стало понятно, что ему показывали потемкинские деревни и один из тех потемкиных – это Медведчук", – заявил Гордон.
По информации журналиста, Медведчук дал обширные показания о своей деятельности. Это еще один фактор, который делает его не важным для Путина.
"Медведчук давал яркие показания СБУ под запись, все протоколировалось. И он там наговорил, конечно же, очень много. Я это знаю точно. Про многих и много. И про Путина, и про российскую агентуру и так далее. Он рассказывал все. Путин это знает тоже. Зачем Путину, давайте скажем прямо, нужен вор, человек, который всех сдал и который к тому же не очень достойно, с точки зрения Путина, себя вел? Вот здесь фактор Оксаны Марченко выходит на первый план. Я так считаю", – сказал Гордон.
Логунова уточнила, какая судьба в таком случае ждет Медведчука.
"Мне говорят: ну, вот Путин хочет показать своим, что, видите, своих не бросаем... Ну, слабый аргумент. Я думаю, что Путин даже не встретится с Медведчуком. Он ему не нужен – отработанный материал", – подытожил Гордон.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 человек, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению начальника Главного управления разведки МО Кирилла Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
22 сентября в России официально признали, что обменяли украинских военнопленных на своих, однако в сообщении минобороны РФ Медведчук не упоминался.