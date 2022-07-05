Госдума РФ причислила к ветеранам боевых действий врачей и других гражданских, участвующих в войне в Украине

Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

До этого закон предусматривал, что гражданские могли получить статус ветерана лишь в случае, если они были ранены или представлены к государственной награде.

Ветераны боевых действий имеют право на помощь с получением жилья или оплату части расходов на аренду, первоочередную установку квартирного телефона, обеспечение протезами, использование ежегодного отпуска в удобное для них время.

Предыдущие поправки в закон присвоили статус УБД гражданским специалистам, принимавшим участие в войне в Афганистане (1979–1989), Сирии (идет с 2011), а также в Чеченских военных кампаниях (1999–2009).