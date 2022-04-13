Греция будет искать месторождения газа на своей территории, чтобы заменить импорт – премьер

Мицотакис: Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством Фото: EPA

Он заявил, что к 2023 году страна хочет иметь четкое представление о том, есть ли пригодные для добычи газа месторождения. По его словам, есть признаки того, "что может быть что-то, что вселяет в правительство оптимизм".

"Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством", – сказал он.

Поиски будут проводиться в шести районах суши и моря в Западной Греции и к западу от Крита.

"Российское вторжение в Украину и последовавший за ним международный энергетический кризис добавили очень серьезный фактор неопределенности в жизнь всех нас", – цитирует Мицотакиса Protagon.