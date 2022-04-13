Греция будет искать месторождения газа на своей территории, чтобы заменить импорт – премьер

Он заявил, что к 2023 году страна хочет иметь четкое представление о том, есть ли пригодные для добычи газа месторождения. По его словам, есть признаки того, "что может быть что-то, что вселяет в правительство оптимизм".
"Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством", – сказал он.
Поиски будут проводиться в шести районах суши и моря в Западной Греции и к западу от Крита.
"Российское вторжение в Украину и последовавший за ним международный энергетический кризис добавили очень серьезный фактор неопределенности в жизнь всех нас", – цитирует Мицотакиса Protagon.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также начал массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.