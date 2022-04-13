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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Греция будет искать месторождения газа на своей территории, чтобы заменить импорт – премьер

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Мицотакис: Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством
Мицотакис: Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством
Фото: EPA

Греция хочет ускорить поиск месторождений природного газа на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис 12 апреля, пишет издание Kathimerini.

Он заявил, что к 2023 году страна хочет иметь четкое представление о том, есть ли пригодные для добычи газа месторождения. По его словам, есть признаки того, "что может быть что-то, что вселяет в правительство оптимизм".

"Если у нас будут значительные запасы газа, мы заменим импорт нашим национальным богатством", – сказал он.

Поиски будут проводиться в шести районах суши и моря в Западной Греции и к западу от Крита.

"Российское вторжение в Украину и последовавший за ним международный энергетический кризис добавили очень серьезный фактор неопределенности в жизнь всех нас", – цитирует Мицотакиса Protagon.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также начал массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Греция, газ, война России против Украины, Кириакос Мицотакис
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