ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гутерриш заявил, что мир между Украиной и РФ должен быть основан на ценностях Устава ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гутерриш: Наша позиция в Организации Объединенных Наций ясна. Вторжение в Украину было нарушением Устава
Гутерриш: Наша позиция в Организации Объединенных Наций ясна. Вторжение в Украину было нарушением Устава
Фото: ЕРА

Война, которую Россия ведет против Украины, противоречит Уставу Организации Объединенных Наций.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил во время общения с журналистам 11 ноября, сообщает сайт организации.

"Наша позиция в Организации Объединенных Наций ясна. Вторжение в Украину было нарушением Устава. Это нарушение целостности территории Украины, но в то же время очень важно создать условия для того, чтобы постепенно восстановить диалог и постепенно начинать смотреть в будущее, где будет царить мир. Не какой-нибудь мир – мир, основанный на ценностях Устава ООН, и мир, основанный на международном праве", – сказал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, переговоры, вторжение, война России против Украины, Антониу Гутерриш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (465356)
2
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (46705)
3
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (40081)
4
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (34372)
5
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (24714)
6
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (21586)
7
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (21410)
8
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (20946)
 
 
 
 