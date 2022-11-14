Гутерриш заявил, что мир между Украиной и РФ должен быть основан на ценностях Устава ООН

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил во время общения с журналистам 11 ноября, сообщает сайт организации.

"Наша позиция в Организации Объединенных Наций ясна. Вторжение в Украину было нарушением Устава. Это нарушение целостности территории Украины, но в то же время очень важно создать условия для того, чтобы постепенно восстановить диалог и постепенно начинать смотреть в будущее, где будет царить мир. Не какой-нибудь мир – мир, основанный на ценностях Устава ООН, и мир, основанный на международном праве", – сказал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условиях: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.