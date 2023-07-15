США собираются выкупить у Тайваня списанные ЗРК Hawk и поставить их Украине – The China Times

Сообщается, что консультации "высокопоставленных" представителей стран из сферы национальной безопасности в прошлом году привели к соглашению между США и Тайванем о том, что после выкупа Соединенными Штатами ракеты будут отправлены в качестве помощи в Украину для борьбы с российскими беспилотниками и маловысотными самолетами.

Министерство национальной обороны Тайваня отклонило просьбу местного издания Taiwan News прокомментировать информацию о выкупе ракет.

Издание отмечает со ссылкой на данные ВВС Тайваня, что ракеты Hawk использовались в 41 боевом учении в период с 1965-го по 2017 год, успешно поражая цели чуть более чем в 90% случаев.

Как пишет The China Times, Phase III – сравнительно современная, относительно новая модель Hawk. Страны, которые все еще используют эту систему ПВО, включают Египет, Грецию, Саудовскую Аравию, Испанию, Швецию и так далее. Hawk по-прежнему считается простой в использовании и надежной системой ПВО, отмечает издание.