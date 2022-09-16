"И все это сделала наша же армия". В Валуйках Белгородской области ночью раздались взрывы, губернатор заявил об одном погибшем

В районе Валуек "как обычно, были вылеты, но одна ракета сбилась с курса", пишут в местных пабликах Фото: tripadvisor.com (иллюстративное)

По его словам, в Валуйках "система ПВО сработала, но есть разрушения на земле".

"Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин", – написал он.

По словам Гладкова, один мирный житель погиб, двое пострадали.

Ранним утром 16 сентября губернатор заявил, что в Валуйках полностью восстановлена подача электричества в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной.

Гладков традиционно обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины. В то же время в местных пабликах выкладывают видео, на которых видно, что в РФ взорвалась ракета, выпущенная с российской же территории.

"Пишут, что свет отсутствует, возможно попадание в энергетическую инфраструктуру, про жертвы на данный момент ничего неизвестно. И все это сделала наша же армия, бл...дь. На видео хорошо виден этот момент", – прокомментировали ситуацию в паблике "Белгородский осведомитель" вскоре после взрывов.

По версии админов, в районе Валуек "как обычно, были вылеты, но одна ракета сбилась с курса".

"Хорошо видно, что это именно вылеты, причем высота крайне низкая (не как обычно). Будто бы изначально пытались по нам же и попасть..." – добавили в этом же канале позднее.

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