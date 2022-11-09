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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иностранные партнеры не склоняют украинскую власть к переговорам с Россией – СМИ

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Согласно сведениям УП, на данный момент Киев не ведет никаких подготовительных работ для возможных переговоров с российской стороной
Согласно сведениям УП, на данный момент Киев не ведет никаких подготовительных работ для возможных переговоров с российской стороной
Фото: depositphotos.com

Иностранные партнеры не склоняют украинскую власть к переговорам с Россией. Об этом 9 ноября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных чиновников, связанных с Офисом президента.

"Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не так категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить", – пояснил один из собеседников издания.

Также в дипломатических кругах отрицают, что западные союзники давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с РФ.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", – сказал собеседник, участвующий в международных переговорах.

Согласно сведениям УП, на данный момент не происходит никаких подготовительных работ для возможных переговоров с российской стороной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

7 ноября Зеленский указал на пять условий для переговоров: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения. При этом он не сказал, что Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться. 

8 ноября Politico написало, что Зеленский "смягчил позицию" по переговорам с Россией. По словам одного из источников издания, эта перемена – результат длившихся несколько дней консультаций между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита в Офис президента Украины советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. 

В этот же день заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной. По его словам, единственное, что нужно теперь для начала переговоров, – "добрая воля Киева".

Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, власть, Офис президента Украины
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