Иностранные партнеры не склоняют украинскую власть к переговорам с Россией – СМИ

Согласно сведениям УП, на данный момент Киев не ведет никаких подготовительных работ для возможных переговоров с российской стороной Фото: depositphotos.com

"Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не так категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить", – пояснил один из собеседников издания.

Также в дипломатических кругах отрицают, что западные союзники давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с РФ.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", – сказал собеседник, участвующий в международных переговорах.

Согласно сведениям УП, на данный момент не происходит никаких подготовительных работ для возможных переговоров с российской стороной.

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