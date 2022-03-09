Instagram не будет показывать подписки пользователей в Украине и РФ

"Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках людей, о том, на кого они подписаны, и о людях, которые подписаны друг на друга для частных учетных записей, зарегистрированных в этих двух странах... Мы уведомили частные аккаунты в Украине и России об этом изменении", – сообщили в компании.

Также в Meta напомнили об инструментах "Ваша активность" и "Загрузка вашей информации", которые помогают удалить сразу большой объем информации со страницы и загрузить ее копию.