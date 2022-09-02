Из России уходит Electrolux

"Вторжение России в Украину и последующие санкции против Москвы сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране. Решение передать российский бизнес местному управлению призвано обеспечить ответственный и контролируемый выход. Выделенная компания продолжит обслуживать технику. Electrolux в дальнейшем не намерена поставлять бытовую технику продаваемой компании", – говорится в сообщении компании.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.