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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из России уходит Electrolux

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Россию покидают иностранные компании
Россию покидают иностранные компании
Фото: ЕРА

Electrolux уходит с российского рынка и продает свою местную дочернюю компанию местному менеджменту. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба компании.

"Вторжение России в Украину и последующие санкции против Москвы сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране. Решение передать российский бизнес местному управлению призвано обеспечить ответственный и контролируемый выход. Выделенная компания продолжит обслуживать технику. Electrolux в дальнейшем не намерена поставлять бытовую технику продаваемой компании", – говорится в сообщении компании.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk, технологические компании Apple и Microsoft, а также крупнейшие сети общественного питания KFC и McDonald's.

Теги: Россия, Украина, Москва, война России против Украины, вторжение России в Украину
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