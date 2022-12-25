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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за резкого похолодания и снежного шторма сотни тысяч жителей США остались без электричества, 16 человек погибли

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В США и Канаде разыгралась снежная буря
В США и Канаде разыгралась снежная буря
Фото: EPA

США и Канаду охватила масштабная снежная буря, которая оставила без электричества более 700 тысяч человек. В результате ухудшения погодных условий как минимум 16 человек погибли в автомобильных авариях, сообщает Reuters 24 декабря.

Из-за резкого понижения температуры заметно возросло потребление электричества, и сети не выдерживают нагрузки. Кроме того, многие линии электропередач повреждены ураганом. Местные власти просят потребителей ограничить потребление электроэнергии.

Из-за погодных условий было отменено более 2700 рейсов в США, а общее количество задержек превысило 6400.

Ухудшение погоды побудило власти по всей стране открыть центры обогрева в библиотеках и полицейских участках.

Национальная метеорологическая служба заявила, что ее карта существующих или надвигающихся метеорологических опасностей "отображает одно из самых больших предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю".

В автомобильных авариях, связанных с погодными условиями, по всей стране погибли по меньшей мере 16 человек, а сотни остались заблокированы на обледенелых и заснеженных дорогах. Исполнительный директор округа Эри в штате Нью-Йорк Марк Полонкарц сообщил, что по меньшей мере один человек был найден мертвым в машине.

Как уточняет CNN, количество погибших увеличилось до 22. По данным телеканала, три человека погибли в результате зимнего шторма в округе Эри в Нью-Йорке. Два человека погибли в результате отдельных инцидентов, когда персонал скорой медицинской помощи не смог добраться вовремя для оказания неотложной медицинской помощи, а представитель округа подтвердил третий смертельный случай, связанный со штормом.

Государственный патруль штата Висконсин в четверг сообщил об одной аварии со смертельным исходом из-за зимней погоды. Министерство здравоохранения Теннесси в пятницу подтвердило один смертельный случай, связанный с ураганом. Четыре человека погибли в автомобильных авариях в штате Огайо, связанных с погодными условиями. В Кентукки погибли три человека. Три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с погодой, в Канзасе. Еще один человек погиб в Канзасе после того, как их фургон соскользнул с обледенелой дороги в замерзший ручей.

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