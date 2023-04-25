Из-за санкций России "катастрофически" не хватает шарикоподшипников, чтобы производить новые танки и ремонтировать поврежденные – Forbes

Россиянам "катастрофически" не хватает шарикоподшипников, которые они получали из США и Европы до того, как они после полномасштабного вторжения РФ в Украину ужесточили свои санкции в отношении российской промышленности, пишет Forbes, опираясь на обнародованное в апреле исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Отмечается, что стране-агрессору также не хватает подшипников, чтобы поддерживать стабильное производство новых автомобилей.

Кроме того, большое количество подшипников требуется для железнодорожного транспорта. А учитывая, что военные действия, которые ведет РФ, как и вся российская экономика, полностью зависят от поездов в качестве транспорта, россияне не могут позволить своей железнодорожной системе развалиться и вынуждены определяться с приоритетами, подчеркивает издание.

Аналитики CSIS указывают, что Россия "исторически" импортировала с Запада большую часть потребляемых высококачественных подшипников от западных производителей. В частности, указано в исследовании, в 2020 году Россия ввезла подшипников на сумму более $419 млн, и около 55% продукции было произведено в Европе и Северной Америке.

По данным CSIS, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину крупные западные производители подшипников покинули Россию и прекратили там свои продажи. Всего через несколько недель основные танковые заводы РФ – "Уралвагонзавод" (производство) и "Омсктрансмаш" (ремонт) – остановились, пишет Forbes.

Через некоторое время России удалось восстановить работу предприятий, однако долгосрочные перспективы танковой промышленности РФ в CSIS называют "ужасными". Если современные цифровые прицелы, ранее закупаемые во Франции, РФ, по оценке издания, способна заменить менее совершенными отечественными, то проблему шарикоподшипников Москве будет решить сложнее.

Отмечается, что РФ расконсервирует старые модели танков, такие как Т-62 и Т-55, поскольку их восстановление требует меньшего количества подшипников и современных компонентов.

Forbes пишет, что такие устаревшие танки "безнадежно проигрывают" в бою с более оснащенными украинскими войсками, но их задача – лишь "временно заткнуть брешь" в структуре сил российской армии, пока промышленность РФ пытается найти альтернативных поставщиков подшипников и возобновить производство современных танков.

Аналитики CSIS считают, что очевидными альтернативами для РФ являются Китай и Малайзия, однако подшипники из этих стран в целом более низкого качества, что повлияет на надежность техники.

В исследовании предполагается, что Россия, вероятно, нарастит в конечном итоге производство танков, заменив хорошие подшипники на плохие, и сошедшие с конвейера танки будут "выглядеть, как Т-72БМ3 или Т-90М", но окажутся менее функциональными и менее долговечными.

При этом, по оценке Forbes, российским войскам требуется не менее 150 новых или восстановленных танков в месяц только для того, чтобы поддерживать свою наступательную мощь.