Кабмин начал подготовку законопроекта об амнистии в ОРДЛО – Резников

Резников: Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов Фото: uba.ua

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил 1 октября на 10-м ежегодном судебном форуме в Киеве, пишет "РБК-Украина".

Резников сказал, что Венецианская комиссия до 15 октября будет анализировать законопроект о переходном периоде.

"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины, как конвалидация, до этого в Украине не было", – добавил вице-премьер.

Как объяснял Разумков в январе, конвалидация, предусмотренная в законопроекте о переходном периоде, – это процедура признания некоторых "документов", выданных боевиками.

"Родился ребенок, он получил в роддоме справку от врача, и там стоит печать незаконных вооруженных формирований. У меня вопрос – мы не признаем рождения ребенка?... Мы говорим, что, не признавая оккупационные режимы, их существование, их власть и юрисдикции на украинских землях, мы признаем в качестве примера на основании Намибийских исключений, что человек, который там родился, умер, развелся, заключил брак, передал что-то по наследству, – имеет право на фиксацию и признание нами как Украиной официально этого факта. И мы даем право официально, чтобы суд, даже если бумажка Донецкого ЗАГС с печатью непризнанной нами "республики", этого будет достаточно – не признавая ее, мог признать сам факт", – говорил Резников, его цитирует УНН.