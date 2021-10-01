Кабмин начал подготовку законопроекта об амнистии в ОРДЛО – Резников

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил 1 октября на 10-м ежегодном судебном форуме в Киеве, пишет "РБК-Украина".
Резников сказал, что Венецианская комиссия до 15 октября будет анализировать законопроект о переходном периоде.
"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины, как конвалидация, до этого в Украине не было", – добавил вице-премьер.
Как объяснял Разумков в январе, конвалидация, предусмотренная в законопроекте о переходном периоде, – это процедура признания некоторых "документов", выданных боевиками.
"Родился ребенок, он получил в роддоме справку от врача, и там стоит печать незаконных вооруженных формирований. У меня вопрос – мы не признаем рождения ребенка?... Мы говорим, что, не признавая оккупационные режимы, их существование, их власть и юрисдикции на украинских землях, мы признаем в качестве примера на основании Намибийских исключений, что человек, который там родился, умер, развелся, заключил брак, передал что-то по наследству, – имеет право на фиксацию и признание нами как Украиной официально этого факта. И мы даем право официально, чтобы суд, даже если бумажка Донецкого ЗАГС с печатью непризнанной нами "республики", этого будет достаточно – не признавая ее, мог признать сам факт", – говорил Резников, его цитирует УНН.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.
Проект закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" зарегистрировали в Верховной Раде 9 августа 2021 года. За несколько дней до этого законопроект был одобрен Кабмином.
Как сказано в пояснительной записке к проекту, он предлагает унифицировать подходы в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Автономной республики Крым и города Севастополя, упорядочивает и осовременивает существующую профильную терминологию, внедряет элементы переходной юстиции.