Кабмин назначил волонтера Дейнегу и бывшего канадского посла Шевченко заместителями министра обороны

Правительство утвердило кандидатуры, предложенные ранее главой Минобороны Алексеем Резниковым:

на пост заместителя по европейской интеграции – бывшего народного депутата и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко;

на пост заместителя по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации – журналиста, главу волонтерского фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегу.

14 февраля Резников объявил, что пригласил на должности своих заместителей командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, Шевченко и Дейнегу. Он обещал, что коммуникации с международными партнерами, а также внедрение в секторе обороны новых цифровых стандартов будут приоритетами новой команды.

Павлюка Кабмин назначил на должность в тот же день. Уволенные замы Иван Руснак и Олег Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра", добавил Резников.