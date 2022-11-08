Кабмин освободит от НДС и ввозной пошлины товары, которые важны для отопительного сезона – Шмыгаль

Он отметил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики продолжают подготовку к зиме: закупают резервное оборудование, готовят дополнительные пункты обогрева, ведут переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро вести ремонт и "быть готовыми к различным ситуациям".

"Сегодня Кабинет Министров утвердит постановление, благодаря которому от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения этого отопительного сезона товары. Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях и генераторах, электрогенераторных установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях и обогревателях, а также некоторых других товарах для энергетики и обеспечения тепла. Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения и уменьшить цены на соответствующую продукцию", – заявил Шмыгаль.