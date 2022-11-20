Киев и Запад разрабатывают декларацию об украинском воздушном щите – ОП

Кроме защиты Украины, закрытое над ней небо будет вкладом в общую безопасность Европы, считает Ермак Фото: president.gov.ua

По его словам, российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться.

"Российские войска не могут добиться успеха в борьбе с нашей армией... Кремль же без разбора терроризирует гражданское население: людей пожилого возраста, женщин и детей. Они бьют по гражданским объектам – домам, больницам, школам. Они настроены разрушить наши электросети", –сказал Ермак.

В связи с этим Украине до наступления зимы необходима эффективная противоракетная оборона, считает глава ОП.

"Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите", – объявил он.

Он отметил, что цель декларации – построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Ее создание, кроме защиты Украины, будет вкладом в общую безопасность неба всего Евросоюза.

"Украина уже вносит огромный вклад в безопасность евроатлантического региона. Наше государство уже эффективно отражает наибольшую угрозу миру и стабильности евроатлантического региона. И будет делать это и дальше", – сказал Ермак.