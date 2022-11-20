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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киев и Запад разрабатывают декларацию об украинском воздушном щите – ОП

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Кроме защиты Украины, закрытое над ней небо будет вкладом в общую безопасность Европы, считает Ермак
Кроме защиты Украины, закрытое над ней небо будет вкладом в общую безопасность Европы, считает Ермак
Фото: president.gov.ua

Украина вместе с союзниками начала работу над декларацией о защите украинского неба. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак 19 ноября заявил на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада), который транслировался на YouTube-канале форума.

По его словам, российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться. 

"Российские войска не могут добиться успеха в борьбе с нашей армией... Кремль же без разбора терроризирует гражданское население: людей пожилого возраста, женщин и детей. Они бьют по гражданским объектам – домам, больницам, школам. Они настроены разрушить наши электросети", –сказал Ермак.

В связи с этим Украине до наступления зимы необходима эффективная противоракетная оборона, считает глава ОП.

"Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите", – объявил он.

Он отметил, что цель декларации – построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Ее создание, кроме защиты Украины, будет вкладом в общую безопасность неба всего Евросоюза.

"Украина уже вносит огромный вклад в безопасность евроатлантического региона. Наше государство уже эффективно отражает наибольшую угрозу миру и стабильности евроатлантического региона. И будет делать это и дальше", – сказал Ермак.

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Теги: ПВО, война России против Украины, безопасность, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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