Киев и Запад разрабатывают декларацию об украинском воздушном щите – ОП

По его словам, российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться.
"Российские войска не могут добиться успеха в борьбе с нашей армией... Кремль же без разбора терроризирует гражданское население: людей пожилого возраста, женщин и детей. Они бьют по гражданским объектам – домам, больницам, школам. Они настроены разрушить наши электросети", –сказал Ермак.
В связи с этим Украине до наступления зимы необходима эффективная противоракетная оборона, считает глава ОП.
"Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите", – объявил он.
Он отметил, что цель декларации – построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Ее создание, кроме защиты Украины, будет вкладом в общую безопасность неба всего Евросоюза.
"Украина уже вносит огромный вклад в безопасность евроатлантического региона. Наше государство уже эффективно отражает наибольшую угрозу миру и стабильности евроатлантического региона. И будет делать это и дальше", – сказал Ермак.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.