Киев получил 20 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

В наборах – продукты длительного хранения: сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Они предназначены для людей, состоящих на учете соцслужб. В первую очередь это пожилые люди и с ограниченными возможностями.

С начала войны Фонд Рината Ахметова предоставил Киеву 20 тыс. продуктовых наборов. В целом столице и области запланировали передать 100 тыс. таких наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, подчеркивают в пресс-службе.

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