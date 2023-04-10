Ким сообщил о потере россиянами вертолета Ка-52. Братчук упомянул ДТЭК

Братчук написал, что вертолет зацепился и упал Фото: wikipedia.org (архив)

"Ка-52, давай до свидания", – написал он.

Агентству LIGA.net Ким подтвердил, что вертолет был сбит. Подробности он не предоставил "из соображений безопасности".

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал в Telegram картинку с изображением летящего Ка-52 с надписью на ней: "Вечного полета, брат. Провода".

"ДТЭК работает! Зацепился враг, упал и сдох", – прокомментировал он.

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