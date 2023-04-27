Коллаборант Сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Британии – СМИ

В публикации отмечается, что в июне 2022 года британское правительство заморозило все активы Сальдо в стране и запретило ему въезд. Британская власть обвиняет его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Однако выяснилось, что с ноября он значится как владелец британской компании с адресом в центре Лондона. Речь идет о компании Grainholding Ltd., которая вроде бы занимается выращиванием и торговлей зерном. Отмечается, что регистрационная палата Великобритании не требует подтверждения личности при создании компаний. По данным реестра, капитал Grainholding составляет £1 млн, половина акций принадлежит Сальдо, еще 50% принадлежат другому украинцу.

Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, остающейся в списке действующих компаний, так как "частные случаи не комментируются".

Издание отмечает, что деловые интересы Сальдо варьируются от строительства до производства комплектов для йоги. Запись в официальном британском реестре компании Grainholding свидетельствует, что он, возможно, расширился в торговле украинскими сельскохозяйственными товарами, говорится в статье.