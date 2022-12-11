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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль слишком оптимистично оценил свои доходы в 2023 году – британская разведка

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Российские власти выделили на военную сферу около трети всего бюджета страны
Российские власти выделили на военную сферу около трети всего бюджета страны
Фото: wikipedia.org

России для финансирования войны в Украине придется заметно сокращать расходы в других бюджетных сферах. Об этом сообщает минобороны Великобритании 11 декабря в Twitter со ссылкой на данные разведки.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о федеральном бюджете. В нем предусматривается направление 9 трлн руб. ($143 млрд) на армию и силовые структуры, что существенно больше, чем в предыдущие годы. Эта сумма превышает 30% всего российского бюджета, говорится в сводке

"Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в ожиданиях доходов и расходов в 2023 году. Поэтому возможно, что необходимость тратиться на ведение войны начнет давить на другие части российского бюджета", – отмечает британская разведка.

Контекст:24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 11 декабря силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали уже 94 140 российских военных, из них 380 – за последние сутки, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, бюджет, разведка, российская агрессия, война России против Украины
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