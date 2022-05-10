Кулеба о поставках оружия Украине: Если сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и БПЛА, так не должно быть

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что ситуации, когда "сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и беспилотники", "не должно быть". Украине нужен постоянный механизм для координации обещаний и поставок оружия между западными союзниками, добавил Кулеба.
По его словам, в ходе битвы за Донбасс в центре внимания была потребность в артиллерии, в том числе в гаубицах, которые Украина получала, а также в реактивных системах залпового огня (РСЗО), которые не были поставлены.
Кулеба выразил надежду, что Украина получит РСЗО производства США, а не советские "Грады" еще до того, как Конгресс одобрит пакет экономической и военной помощи в $33 млрд, ожидаемый к концу мая.
Такое "обещание было дано", резюмировал глава МИД Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.
28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден. 9 мая президент США призвал Конгресс принять этот закон как можно скорее – "в течение нескольких дней".
Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе. Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.