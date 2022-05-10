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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о поставках оружия Украине: Если сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и БПЛА, так не должно быть

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В ходе битвы за Донбасс в центре внимания была потребность в артиллерии, отметил Кулеба
В ходе битвы за Донбасс в центре внимания была потребность в артиллерии, отметил Кулеба
Фото: EPA

Чтобы победить Россию, союзники Украины должны были лишить РФ доходов от нефти и газа, а также улучшить "график и стабильность" поставок оружия Киеву, в частности дальнобойного тяжелого вооружения.

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что ситуации, когда "сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и беспилотники", "не должно быть". Украине нужен постоянный механизм для координации обещаний и поставок оружия между западными союзниками, добавил Кулеба.

По его словам, в ходе битвы за Донбасс в центре внимания была потребность в артиллерии, в том числе в гаубицах, которые Украина получала, а также в реактивных системах залпового огня (РСЗО), которые не были поставлены.

Кулеба выразил надежду, что Украина получит РСЗО производства США, а не советские "Грады" еще до того, как Конгресс одобрит пакет экономической и военной помощи в $33 млрд, ожидаемый к концу мая.

Такое "обещание было дано", резюмировал глава МИД Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.  9 мая президент США призвал Конгресс принять этот закон как можно скорее – "в течение нескольких дней".

Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе. Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Теги: Россия, Украина, оружие, МИД Украины, Донбасс, вооружение, агрессия, помощь, РСЗО, артиллерия, вторжение, беспилотники, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, интервью
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