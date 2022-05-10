Кулеба о поставках оружия Украине: Если сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и БПЛА, так не должно быть

В ходе битвы за Донбасс в центре внимания была потребность в артиллерии, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что ситуации, когда "сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и беспилотники", "не должно быть". Украине нужен постоянный механизм для координации обещаний и поставок оружия между западными союзниками, добавил Кулеба.

По его словам, в ходе битвы за Донбасс в центре внимания была потребность в артиллерии, в том числе в гаубицах, которые Украина получала, а также в реактивных системах залпового огня (РСЗО), которые не были поставлены.

Кулеба выразил надежду, что Украина получит РСЗО производства США, а не советские "Грады" еще до того, как Конгресс одобрит пакет экономической и военной помощи в $33 млрд, ожидаемый к концу мая.

Такое "обещание было дано", резюмировал глава МИД Украины.

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