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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба перед Черноморской конференцией по безопасности поговорил с главой МИД Румынии

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Кулеба обсудил с главой МИД Румынии ряд двусторонних и региональных вопросов
Кулеба обсудил с главой МИД Румынии ряд двусторонних и региональных вопросов
Фото: EPA

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску 12 апреля обсудили безопасность в Черноморском регионе. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Я говорил со своим румынским коллегой Ауреску, который осудил казнь украинского военнопленного, а также другие зверства русских. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, направленных на укрепление безопасности в Черноморском регионе и за его пределами", – написал Кулеба.

В пресс-службе украинского МИД "ГОРДОН" уточнили, что это был телефонный разговор. 

12-13 апреля в Бухаресте проходит первая Черноморская конференция безопасности в рамках Международной Крымской платформы. Организаторы конференции: МИД и Минобороны Украины, также МИД и Министерство национальной обороны Румынии в партнерстве с украинским Центром оборонных стратегий, сообщала пресс-служба украинского оборонного ведомства. 

12 апреля встреча проходит на экспертом уровне. Официальные лица будут встречаться 13 апреля.

"Они проанализируют многомерное влияние полномасштабной войны России против Украины на ситуацию с безопасностью в Черноморско-Азовском регионе и мире, обсудят возможную стратегию ответа на вызовы и угрозы, а также основы будущей конфигурации системы безопасности в регионе. В центре внимания также будут вопросы информационной войны и кибератак", – сообщали в Мионобороны. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и другими странами.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций, в том числе лидеры "Большой семерки", представители Африки и стран Латинской Америки.

Теги: Украина, Румыния, Бухарест, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
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