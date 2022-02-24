Кулеба призвал иностранные государства разорвать дипломатические отношения с РФ

Кулеба – партнерам Украины: Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной Фото: EPA

Он напомнил, что Киев сегодня разорвал дипломатические отношения с Российской Федерацией после ее нападения на Украину.

"Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", – написал Кулеба.