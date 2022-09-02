"Кульминация года". В РФ на фоне войны в Украине стартовали стратегические учения, которые британская разведка считает показухой

Российские учения не помогли подготовить армию оккупантов к войне в Украине, считает разведка Великобритании Фото: belvpo.com

"Россия публично заявляла, что в учениях примет участие 50 тыс. военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 тыс. личного состава. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году", – говорится в сообщении.

(3/5) Russia publicly claimed that 50,000 troops will take part, however, it’s unlikely that more than 15,000 personnel will be actively involved this year. This is around 20% of the forces which participated in the last Vostok exercise in 2018. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 2, 2022

В минобороны Великобритании делают вывод, что действия России в Украине показали: российские военно-стратегические учения, такие, как "Восток", не смогли поддержать способность вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции.

"Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", – считают в британской разведке.

(5/5) Such events are heavily scripted, do not encourage initiative, and primarily aim to impress Russian leaders and international audiences. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 2, 2022

Возвращаясь к теме полномасштабного вторжения РФ, минобороны Великобритании сообщает, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в районе Энергодара Запорожской области, недалеко от оккупированной Россией Запорожской АЭС.

(1/5) Heavy fighting continues in southern Ukraine, including shelling in Enerhodar district, near the Russian-occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 2, 2022