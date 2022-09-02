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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кульминация года". В РФ на фоне войны в Украине стартовали стратегические учения, которые британская разведка считает показухой

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Российские учения не помогли подготовить армию оккупантов к войне в Украине, считает разведка Великобритании
Российские учения не помогли подготовить армию оккупантов к войне в Украине, считает разведка Великобритании
Фото: belvpo.com

Несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные приступили к учениям "Восток-2022". Это совместные стратегические учения, "знаменующие собой кульминацию года военной подготовки", однако главное их предназначение – "производить впечатление". Об этом 2 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Россия публично заявляла, что в учениях примет участие 50 тыс. военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 тыс. личного состава. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании делают вывод, что действия России в Украине показали: российские военно-стратегические учения, такие, как "Восток", не смогли поддержать способность вооруженных сил РФ проводить крупномасштабные и сложные операции.

"Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", – считают в британской разведке.

Возвращаясь к теме полномасштабного вторжения РФ, минобороны Великобритании сообщает, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в районе Энергодара Запорожской области, недалеко от оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

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