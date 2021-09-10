Лавров заявил, что Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях Генассамблеи ООН. Он назвал ее "несерьезной"

"А мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творят [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда, просто законодательно перечеркивая свои возможности по выполнению Минских договоренностей. Они говорят: "Ну нет, надо собраться и там посмотреть". Но это разговор совершенно непрофессиональный и несерьезный", – сказал Лавров.

Он отметил, что МИД Украины предлагает созвать саммит в нормандском формате, чтобы решить проблемы выполнения Минских договоренностей, а Офис президента считает, что соглашения исчерпали себя.

"Когда нас призывают провести встречу в нормандском формате, мы просим сначала объяснить, как это все сочетается", – сказал Лавров.

В то же время глава МИД РФ говорил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной.

Сессия ГА ООН откроется 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября 2021 года. Как отмечается на официальном интернет-портале правовой информации, российскую делегацию на 76-й сессии ГА ООН возглавит Лавров.