Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины – Подоляк

Подоляк: Владимир Зеленский абсолютно в материале, это единственный человек сегодня, который, как мне кажется, точно понимает все аспекты того, что происходит между двумя странами Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Владимир Зеленский абсолютно в материале, это единственный человек сегодня, который, как мне кажется, точно понимает все аспекты того, что происходит между двумя странами. То есть и по поводу войны, обороны, наших ресурсов, потребностей и того, куда мы можем зайти или не зайти. И он гарант всего этого процесса с точки зрения гарантий Конституции Украины", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, встреча Зеленского и Путина "готовится и будет готовиться", есть немало партнеров Украины, которые хотят эту встречу организовать, а также многие страны заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась.

Что касается переговорного процесса, то сейчас рабочие группы нарабатывают предварительные документы, которые будут переданы президентам, сообщил Подоляк.

Когда именно может состояться встреча, советник главы ОП не смог ответить.

"Я не готов сказать, потому что раздаются постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что во время войны с Россией Украина показала свою "боеспособность и логистическую зрелость".

"Это плохо, что война началась в Украине, но мы доказали, что Украина – это наиболее мобилизационно построенная страна. Она может за день-два построить инфраструктуру войны, перевести экономику. Это все позволяет вести переговоры правильно и подготовить очень хорошую позицию для президента", – отметил советник главы ОП.

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