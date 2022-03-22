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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины – Подоляк

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Подоляк: Владимир Зеленский абсолютно в материале, это единственный человек сегодня, который, как мне кажется, точно понимает все аспекты того, что происходит между двумя странами
Подоляк: Владимир Зеленский абсолютно в материале, это единственный человек сегодня, который, как мне кажется, точно понимает все аспекты того, что происходит между двумя странами
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина является ключевой для достижения мирных договоренностей. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 21 марта "ВBC News Україна".

"Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Владимир Зеленский абсолютно в материале, это единственный человек сегодня, который, как мне кажется, точно понимает все аспекты того, что происходит между двумя странами. То есть и по поводу войны, обороны, наших ресурсов, потребностей и того, куда мы можем зайти или не зайти. И он гарант всего этого процесса с точки зрения гарантий Конституции Украины", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, встреча Зеленского и Путина "готовится и будет готовиться", есть немало партнеров Украины, которые хотят эту встречу организовать, а также многие страны заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась.

Что касается переговорного процесса, то сейчас рабочие группы нарабатывают предварительные документы, которые будут переданы президентам, сообщил Подоляк.

Когда именно может состояться встреча, советник главы ОП не смог ответить.

"Я не готов сказать, потому что раздаются постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что во время войны с Россией Украина показала свою "боеспособность и логистическую зрелость".

"Это плохо, что война началась в Украине, но мы доказали, что Украина – это наиболее мобилизационно построенная страна. Она может за день-два построить инфраструктуру войны, перевести экономику. Это все позволяет вести переговоры правильно и подготовить очень хорошую позицию для президента", – отметил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".

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