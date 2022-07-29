Международный Комитет защиты журналистов призвал Раду отклонить законопроект о медиа

“Законодатели не должны использовать такие реформы как предлог для расширения государственного контроля над информацией“, – заявил Карлос Мартинес де ла Серна, программный директор КЗЖ, в Мадриде.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил КЗЖ, что НСЖУ призвал власти “не проводить грандиозную реформу СМИ во время войны и не отвлекать журналистов от их работы в то время, когда профессиональная журналистика важна как никогда“.
Комитет защиты журналистов электронные письма в Верховную Раду и Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а также обратился через мессенджер напрямую к главе "Нацсовета" Ольге Герасимюк, но никаких ответов не получил.
Чтобы стать законом, законопроект должен пройти три чтения в Верховной Раде, а затем быть одобренным президентом.
Законопроект "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
По сообщению Комитета со ссылкой на заключение Еврокомиссии, законы о СМИ в Украине, многие из которых были приняты в 90-х, нуждаются в реформировании. Но новое законодательство должно быть разработано в соответствии с директивами ЕС, которые включают надежную защиту свободы прессы.
С резкой критикой инициативы выступили представители СМИ – журналисты, медийные и общественные организации. Инициативу назвали ограничивающей свободу слова в Украине. По сообщению Lb.ua, с соответствующим заявлением они обратились к президенту Украины.
Глава Минкультуры Александр Ткаченко назвал принятие закона "актуальным как никогда" и подчеркнул, что документ позволит запретить все российские СМИ.
1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.
8 июля Европейская федерация журналистов пришла к выводу, что законопроект "не соответствует европейским ценностям и должен быть отозван".
21 июля глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что законопроект направлен в Еврокомиссию для получения рекомендаций, и что парламент не будет голосовать по законопроекту, пока эти рекомендации не будут получены.