Международный Комитет защиты журналистов призвал Раду отклонить законопроект о медиа

Закон слишком расширит полномочия госрегуляторов и ограничит свободу слова, считают в КЗЖ Фото: rada.gov.ua

“Законодатели не должны использовать такие реформы как предлог для расширения государственного контроля над информацией“, – заявил Карлос Мартинес де ла Серна, программный директор КЗЖ, в Мадриде.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил КЗЖ, что НСЖУ призвал власти “не проводить грандиозную реформу СМИ во время войны и не отвлекать журналистов от их работы в то время, когда профессиональная журналистика важна как никогда“.

Комитет защиты журналистов электронные письма в Верховную Раду и Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а также обратился через мессенджер напрямую к главе "Нацсовета" Ольге Герасимюк, но никаких ответов не получил.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти три чтения в Верховной Раде, а затем быть одобренным президентом.